SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Termina in parità l'atteso derby vastese di alta classifica. Tra Incoronata e Real Porta Palazzo termina 1 a 1: 1 punto a testa che serve ben poco con il Paglieta capolista che corre e non sbaglia un colpo (ora si è partita a +5). L'anticipo di sabato si è deciso tutto nel secondo tempo: sono stati i gialloneri ad andare in vantaggio con D'Ettorre al 20', la formazione di mister Budano è stata raggiunta sette minuti dopo da Smiles. Nel prossimo tuno le due formazioni saranno impegnate in due sfide non semplici contro l'Odorisiana e lo Sporting Altino.

Esce momentaneamente dalla zona play off il Real Carpineto Sinello che in trasferta a Paglieta contro la capolista si fa valere, ma torna con le mani vuote: finisce 2 a 1 con la rete del Real di Antonio Del Vecchio.

Torna alla vittoria l'Odorisiana che con un 2 a 0 passa indenne a San Buono contro la formazione fanalino di coda. I biancoverdi così riaccendono le speranze di approdare in zona play off, ora lontana solo due punti.

Degna di nota l'inversione di rotta dello Sporting Vasto che dopo un avvio disastroso infila la terza vittoria consecutiva. I vastesi dopo aver abbandonato l'ultimo posto sono a un solo punto dal Mario Turdò (che però deve recuperare una partita). È stato Di Laudo con una doppietta (2 a 0) a regalare tre punti allo Sporting in trasferta a Perano.

Chiude la giornata la vittoria che fa morale del Mario Turdò contro la terza forza del campionato, la Virtus Rocca San Giovanni: a Carunchio è finita 3 a 2.

4° DI RITORNO

Real Porta Palazzo - Incoronata Calcio Vasto 1-1 (ieri)

Sporting Vasto - New Archi Perano 2-0

San Buono - Odorisiana 0-2 (ieri)

Paglieta - Real Carpineto Sinello 2-1

Sporting Altino - Tornareccio 6-0 (ieri)

Mario Turdò - Virtus Rocca San Giovanni 3-2

Riposa: Real San Giacomo 2006

LA CLASSIFICA

Paglieta 35



Incoronata Calcio Vasto 30

Real Porta Palazzo 29

Virtus Rocca San Giovanni 24

Sporting Altino 23



Real Carpineto Sinello 22

Odorisiana 21*

Real San Giacomo 18

Tornareccio 16

New Archi Perano 16



Mario Turdò 13*

Sporting Vasto 12



San Buono 8

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

New Archi Perano - Mario Turdò

Virtus Rocca San Giovanni - Paglieta

Odorisiana - Real Porta Palazzo

Real Carpineto Sinello - San Buono

Incoronata Calcio Vasto - Sporting Altino

Real San Giacomo - Sporting Vasto

Riposa Tornareccio