Con una vittoria tra le mura amiche la Vastese calcio a 5, pur condizionata da tante assenze tra infortuni e problemi di lavoro, batte il Futsal Ripa e guadagna 3 punti preziosi per risalire la classifica del girone B del campionato di C2.

Nella prima parte di gara i biancorossi commettono tanti errori di impostazione riuscendo però a passare in vantaggio con Di Giovanni. Un ottimo Sputore respinge gli attacchi degli ospiti consentendo di mantenere il minimo vantaggio e, sul finire del primo tempo, Sante Mileno trova la rete del raddoppio vastese.

Alla ripresa del gioco segna Suriani, per il 3-0 vastese, poi il Futsal Ripa accorcia le distanze ma è ancora Mileno ad andare in gol per il 4-1. La squadra di mister Giacomucci sembra poter addormentare il match per condurre in porto la vittoria ma, uno svarione difensivo, permette agli ospiti di ridurre nuovamente lo svantaggio. Si gioca su ritmi lenti e con squadre lunghe, la Vastese approfitta ancora dell'immobilità ospite per allungare sul 5-2 con Porretti. È ancora un errore della difesa di casa a consentire al Ripa di tornare sul -2, con un 5-3 che però viene conservato fino al triplice fischio dell'arbitro.

Una vittoria che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per una Vastese che, fino ad oggi, non è riuscita ad esprimere al meglio tutto il suo valore. Sabato prossimo i biancorossi avranno una buona possibilità per risalire ancora la classifica nella sfida con il Futsal Atessa sul campo della Promo Tennis.

La classifica

38 Montesilvano

30 Tollo 2008

28 Red Devils Chieti

26 C.S.Teatino

23 Ateam Futsal

20 S.Vito 83

19 Futsal Atessa

19 Futsal Ripa

19 Paul Merson C5

16 Vastese C5

13 Delfino C5

8 Virtus Majna