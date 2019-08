È un gol di Cassone, a due minuti dalla fine, a risolvere in favore dell'All Games San Salvo la sfida contro la capolista Gymnasium Audax Hatria nel campionato di C1 di calcio a 5. Una partita dalle tante emozioni, quella disputatasi al palazzetto di Via Verdi, in cui i sansalvesi, ancora privi di Di Ghionno, hanno saputo giocare con intensità e tanto carattere.

Nel primo tempo le diue squadre si studiano e sono gli ospiti, dopo aver trovato sulla loro strada un attento Della Penna, a passare in vantaggio, trovando il gol su una mischia in area dopo un calcio d'angolo. Si torna in campo per la seconda parte di gara con i sansalvesi che provano il forcing alla ricerca del pareggio, lasciando però spazio al contropiede avversario su cui l'Hatria trova il raddoppio.

Mister Lanza in panchina crede nel pareggio e carica i suoi. Capitan D'Alonzo centra una traversa, su Marcone salva il portiere ospite che però nulla può sul tiro di Ferrante che riapre la partita. A metà ripresa è Marcone, abile a sfruttare una ribattuta del portiere avversario e siglare il 2-2. Sale la tensione in campo, con tanti cartellini rimediati dai giocatori delle due squadre. Gli ospiti vanno con insistenza alla ricerca della vittoria provando anche a sfruttare il portiere di movimento. Ma è l'All Games ad avere la meglio, con Marcone che recupera palla servendo Cassone che sigla il gol della vittoria.

La classifica

40 Tombesi

40 Real Guardiagrele

39 Sagittario

38 Gymnasium Audax Hatria

33 Città di Penne

29 All Games San Salvo

26 Il Bignè Futsal Avezzano

19 Area L'Aquila

19 Celtic Chieti

19 La Fenice

14 Es Chieti

14 Lisciani Teramo

14 Atletico Silvi

13 Minerva C5