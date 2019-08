Il Lentella continua a macinare punti e non sbaglia contro i "cugini" dei diretti rivali per la vittoria del campionato. Nella gara casalinga contro il Real Cupello i gialloverdi si impongono per 2 a 0 con una rete dell'intramontabile capitano Piero Roberti e del solito bomber Giuseppe Ramundi. La squadra di mister Bolognese dopo essersi laureata campione d'inverno conferma quindi il primato.

I biancorossi dell'Atletico Cupello, dopo aver perso la testa della classifica, non si demoralizzano e dilagano in casa contro la Virtus Tufillo. Finisce 5 a 2 per i ragazzi di mister Carbonelli con le reti di Alessandro Marchione (doppietta), Fabio Di Lello, Idris Antenucci e Luigi Conte; gli ospiti hanno accorciato con Sulpizio e Felice. I cupellesi restano a due distanze di lunghezza dalla capolista.

Torna alla vittoria l'Aurora Furci che in casa si sbarazza del Guilmi per 2 a 1 grazie alle reti di Finamore e Adrian; gol ospite di Fioriti. I furcesi agganciano l'ultimo posto a disposizione per i play off in attesa di recuperare la gara contro il Real Liscia.

Pioggia di gol anche per la New Robur che in trasferta passeggia proprio contro la squadra di Liscia. 5 a 0 il risultato finale con le reti di Cristian D'Ippolito (doppietta), Luigi Carosella, Enzo Di Domenica (oggi all'esordio) e Simone Fangio.

Finisce 1 a 1 tra Pollutri e Vasto che vedono aumentare la distanza con la quota play off. Di Massari il gol dei vastesi.

Si è disputato alle 17.30 il big match di giornata tra Dinamo Roccaspinalveti e Carunchio 2010, quarta e terza forza del campionato. La squadra di mister Di Trento allunga ancora la striscia positiva spuntandola per 2 a 0. Di Yusupha e Moretta i gol della vittoria. Domenica prossima i carunchiesi sfideranno il Lentella nella gara di cartello della seconda giornata di ritorno.

LA 1ª DI RITORNO

Dinamo Roccaspinalveti - Carunchio 2010 0-2

Aurora Furci - Guilmi 2-1

Real Liscia - New Robur 0-5

Lentella - Real Cupello 2-0

Pollutri - Vasto 1-1

Atletico Cupello - Virtus Tufillo 5-2

LA CLASSIFICA

Lentella 32



Atletico Cupello 30

Carunchio 2010 27

Dinamo Roccaspinalveti 20

Aurora Furci 18*



New Robur 15*

Real Cupello 13

Vasto 12

Guilmi 11

Pollutri 11

Virtus Tufillo 10*

Real Liscia 0*

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

New Robur - Atletico Cupello

Real Cupello - Aurora Furci

Vasto - Dinamo Roccaspinalveti

Carunchio 2010 - Lentella

Virtus Tufillo - Pollutri

Guilmi - Real Liscia

Foto di copertina: La New Robur