Si è conclusa ieri l'edizione 2016 del Festival della Scienza Ad/Ventura, organizzato dal Polo Liceale 'Mattioli' di Vasto e dell'associazione VastoScienza. Anche in questa edizione tanti sono stati gli appuntamenti dedicati al sapere scientifico sul tema "Labirinti" scelto dallo staff organizzativo guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini e dalla professoressa Rosa Lo Sasso, ideatrice della manifestazione. Per una settimana studenti, docenti ed esponenti del mondo scientifico (e non solo) hano dato vita a conferenze, laboratori, spettacoli ed ogni altra forma, scientifica ed artistica, per esprimere l'esplorazione di un particolare Labirinto.

Le interviste agli studenti [GUARDA]

Al termine del Festival abbiamo raccolto le impressioni delle professoresse Angelini e Lo Sasso per tracciare un bilancio di questa edizione e iniziare a pensare già alla prossima.