"A Ottobre, durante l'incontro pubblico che si è tenuto a seguito della chiusura della scuola (qui il servizio) c'erano visi da cui traspariva sconforto. Oggi il clima è diverso e lo sconforto può lasciare spazio alla fiducia, perché abbiamo mantenuto un altro impegno e la scuola di Pagliarelli può riaprire". Così il consigliere comunale e segretario vastese del Pd, Antonio Del Casale, dopo il taglio del nastro che ha caratterizzato una "ulteriore inaugurazione" della scuola di Pagliarelli, dopo che a settembre la scuola era rimasta chiusa per problemi strutturali.

I LAVORI - È stato poi l'assessore ai Servizi Luigi Marcello ad illustrare i lavori effettuati sulla struttura che ospita anche il Comitato Feste e l'associazione Pagliarelli. Per quanto riguarda l'esterno: riparazione del tetto con rifacimento della guaina e sostituzione di coppi rotti, riparazione canali di gronda, tinteggiatura esterna dell'intero edificio, riparazione e verniciatura totale delle ringhiere, smantellamento del vecchio impianto di riscaldamento a gasoli e nuovo impianto a metano con relativa caldaia, riverniciatura di tutte le porte esterne, sistemazione degli scarichi, abbattimento di un pino secco e pericolante, rifacimento dell'area verde intorno all'edificio, rifacimento dell'illuminazione esterna, sistemazione della pensilina per la fermata autobus e rampa d'accesso per i diversamente abili. Per quanto riguarda invece l'interno: sistemazione dei bagni con sostituzione dei sanitari, riverniciatura di tutte le porte interne, rifacimento totale degli impianti elettrici con relativa messa in sicurezza, sostituzione delle plafoniere, tinteggiatura delle aree interne, riverniciatura delle finestre, controllo delle tapparelle e sostituzione di quelle rotte, realizzazione di una parete interna, sostituzione delle maniglie delle porte interne ed esterne, e del cancello. Inoltre è stata realizzata una nuova segnaletica su buona parte del quartiere, sia orizzontale che verticale, e installati limiti di velocità e rallentatori. "È stato un lavoro duro - ha sottolineato l'assessore Marcello - ma il risultato è stato colto, grazie al lavoro di tutti.

ASSOCIAZIONE E COMITATO FESTE - Parole di ringraziamento e soddisfazione per il lavoro portato a termine sono arrivate da Maria Di Virgilio, dell'associazione Pagliarelli, e da Vincenzo Scafetta, del Comitato Feste. "Un ringraziamento particolare - ha tenuto a sottolineare Di Virgilio - per il coraggio e la fermezza del dirigente scolastico, Nicoletta Del Re, che hanno fatto sì che si mettesse a norma la struttura". "La mancanza della scuola rendeva triste il quartiere" ha aggiunto Vincenzo Scafetta. "In un quartiere in crescita come il nostro, chiesa e scuola sono due punti di riferimento che non possono mancare".

UN NUOVO POLO SCOLASTICO A VASTO NORD - "Oggi festeggiamo un momento importante, ma è chiaro che va fatta una riflessione sull'edilizia scolastica". Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha poi colto l'occasione per lanciare la sfida ai prossimi amministratori: "È chiaro che non è un progetto che si può realizzare nell'immediato, e per questo abbiamo voluto portare a termine questi interventi e dare fiducia a questo plesso scolastico, ma dobbiamo porci la questione di un polo scolastico per tutto il territorio di Vasto Nord. È una riflessione che la prossima amministrazione comunale dovrà comunque fare".

LA SFIDA DELLE ISCRIZIONI - "Adesso tocca a voi tutti. Bisogna crederci". Così il dirigente scolastico, Nicoletta Del Re, prima del piccolo tour all'interno della scuola e del buffet finale, ha lanciato la "sfida delle iscrizioni": "Sono contenta che l'amministrazione comunale abbia voluto dare fiducia a questa scuola, con gli interventi che sono stati effettuati. Adesso, però, non dipende più né da me e né dall'amministrazione comunale: dipende da tutti voi, vi dovete impegnare perché il plesso continui a vivere. Non si può dire di volere aperta questa scuola e poi iscrivere i propri figli altrove".

IL GRANDE ASSENTE - Cerimonia per la riapertura di una struttura scolastica senza l'assessore all'Istruzione, Luigi Masciulli. È l'ultimo "incidente diplomatico" tra amministrazione comunale e sezione vastese del Psi, che ha lamentato la "messa ai margini" del partito (qui l'articolo). A tal proposito, non è giunta alcuna spiegazione pubblica sulla "dimenticanza".