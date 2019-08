Brutta sconfitta per il Cupello Calcio a Francavilla nella ventiquattresima giornata del Campionato di Eccellenza. I ragazzi di mister Di Francesco, dopo aver trovato la vittoria con il Morro d’Oro nel turno infrasettimale di mercoledì, esce sconfitto per 5-1 e torna a casa senza fare bottino. Una battuta d’arresto che rovina un po’ il momento positivo dei cupellesi che, pur trovando un solo punto nelle due sfide con Paterno e Vastese, si erano dimostrati in crescita. Sabato prossimo- nell’anticipo della venticinquesima giornata- i rossoblù affronteranno in casa il San Salvo che questo pomeriggio ha pareggiato 1-1 col Montorio [LEGGI].

Per quanto concerne la sfida, il primo vantaggio dei padroni di casa è arrivato al sesto minuto, firmato da Rega. Il giocatore giallorosso è stato bravo a dribblare la difesa avversaria e a concludere in porta dopo aver ricevuto palla su un traversone dalla destra. Il raddoppio, arrivato al ventunesimo, porta la firma di Galli, realizzato con un colpo di testa su un cross proveniente dalla destra. I cupellesi hanno sfiorato il gol in un paio d’occasione, soprattutto con Monachetti e Maio. I casalinghi, però, hanno trovato la terza rete con Milizia prima del termine del primo tempo. Il giocatore del Francavilla, dopo un fraseggio al limite dell’area, ha concluso in porta, trovando il gol del 3-0. Nella ripresa i rossoblù erano riusciti ad accorciare le distanze con Avantaggiato al sessantaquattresimo, ma nei minuti successivi i padroni di casa si sono portati sul 5-1 grazie ai gol di Rega e Galli (doppietta personale per entrambi quest’oggi).

Tutti i risultati della ventiquattresima giornata

Alba Adriatica-Pineto 1-0

Francavilla-Cupello 5-1

Miglianico-Celano 3-1

Morro d’Oro-Martinsicuro 1-4

Paterno-Torrese 1-0

RC Angolana-Capistrello 4-0

San Salvo-Montorio 1-1

Sambuceto-Val di Sangro 0-1

Vastese-AcquaeSapone 3-0

La classifica

Vastese 56

Paterno 52

San Salvo 42

Martinsicuro 40

Pineto 39

RC Angolana 39

Morro d’Oro 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 33

Miglianico 32

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Montorio 23

Torrese 21

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 20

Celano 15