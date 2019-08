Una quinta giornata di ritorno del Campionato di Promozione segnata dalla vittoria in trasferta a Penne del Delfino Flacco Porto, vittoria che ha riaperto la lotta la primo posto. Attualmente il Penne è ancora in testa con 44 punti, a seguire, con un punto in meno, Il Delfino Flacco Porto.

Ha trovato un solo punto in trasferta il Vasto Marina di mister Cesario, in un periodo nel quale i vastesi stanno pagando le tante energie spese nella prima parte di stagione, ed il doppio impegno dei propri giocatori tra prima squadra e juniores d’elite. Passati in svantaggio al venticinquesimo– colpo di testa vincente di Colicchia sugli sviluppi di un calcio d’angolo- gli ospiti hanno trovato il pareggio grazie a Madonna, bravo a realizzare con un tiro al volo in area ad un minuto dalla fine del primo tempo. Durante la restante parte della gara il Vasto Marina ha creato diverse azioni da gol ma, come avviene da diverso tempo, non è riuscita a concretizzare le possibilità avute. La prossima settimana la squadra del presidente Cirulli tornerà a giocare tra le proprie mura per affrontare Il Delfino Flacco Porto.

Per quanto riguarda invece la gara del Casalbordino, di scena questo pomeriggio sul campo del Pinetanova, i ragazzi di mister Farina sono usciti sconfitti per 1-0 dopo aver subito il gol della vittoria dei padroni di casa al settantesimo, firmato da Menegazzi. Nonostante la sconfitta, buon approccio alla gara da parte dei giallorossi che si sono visti annullare un gol realizzato da Soria intorno al dodicesimo. Alla fine ad avere la meglio sono stati i casalinghi che hanno portato così tre punti in cassaforte. Domenica prossima la squadra del presidente Vaccaro tornerà a giocare in casa per affrontare il Castello 2000, uscito sconfitto quest’oggi dalla gara casalinga con il Bucchianico (1-2).

Tutti i risultati della ventiduesima giornata

Castello-Bucchianico 1-2

Castiglione Valfino-Vasto Marina 1-1

Fara San Martino-Passo Cordone 2-2

Fossacesia-Pro Sulmona 1-1

Penne-Delfino Flacco Porto 0-1

Pinetanova-Casalbordino 1-0

River Casale-Virtus Ortona 1-0

Silvi-Villa 2015 1-0

Torre Alex Cepagatti-Palombaro 0-0

La classifica

Penne 44

Il Delfino Flacco Porto 43

Passo Cordone 40

Pro Sulmona 40

Casalbordino 36

River Casale 35

Silvi 33

Vasto Marina 33

Fossacesia 32

Bucchianico 31

Fara San Martino 26

Castello 24

Villa 24

Torre Alex 23

Pinetanova 19

Palombaro 18

Castiglione Valfino 16

Virtus Ortona 16