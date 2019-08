La BCC Generazione Vincente Vasto Basket si arrende alla Poderosa Montegranaro dopo una partita combattuta fino alla fine contro un’avversaria di spessore. I biancorossi, avanti nel primo quarto, hanno subito la rimonta dei marchigiani, andati avanti nel punteggio. La grinta messa sul parquet nel finale non è però bastato a ricucire lo svantaggio e conquistare una vittoria che sarebbe stata importantissima. Alla sirena finale sono i marchigiani ad esultare per la vittoria con il punteggio di 77-70.

La partita. Inizia con il piede giusto la Vasto Basket, un 4-0 firmato Casettari-Jovancic che fa ben sperare per la giornata. Il fallo intenzionale fischiato a Dipierro manda in lunetta la Poderosa per i primi punti di giornata (4-2). I padroni di casa sembrano essere in buona giornata, con Tracchi che infila nove punti di fila (canestro e fallo e due triple) che valgono il +7 (13-6) per i biancorossi. I marchigiani sono tanto imprecisi al tiro, lasciando campo alle ripartenze dei padroni di casa. La tripla di Dipierro riporta nuovamente a 6 le lunghezze di vantaggio dei vastesi che, nel finale, vedono scendere a 4 (20-16) il loro vantaggio. Nel secondo quarto l’approccio dei padroni di casa non è dei migliori. Per 6 minuti e 20 il canestro del Montegranaro resta inviolato, mentre i marchigiani riescono ad andare a segno trovando il vantaggio (20-26). Di Tizio spezza il digiuno della Vasto Basket (22-26) che cerca di non uscire di partita ma continua ad essere imprecisa in attacco mentre gli ospiti trovano ancora la via del canestro. Sul canestro del +10 (24-34) ci sono le proteste dei padroni di casa per un fallo subito da Di Tizio (costretto ad uscire dal campo per un colpo al volto) e solo nei secondi finali una tripla di Jovancic (dopo tre tentativi errati) rende meno pesante lo svantaggio con cui si rientra negli spogliatoi (27-34).

Si torna in campo e, dopo un canestro ospite, la tripla di Di Tizio e il canestro di Casettari riportano sotto i biancorossi (32-36). Il tecnico fischiato a Jovancic per proteste, però, ha un effetto oltremodo punitivo per i vastesi che, con troppo nervosismo, passano da un potenziale -2 al -10. Il vantaggio della Poderosa sale a +12 ma i biancorossi riescono ancora una volta a ricucire dopo l’antisportivo subito da Tracchi che fa 2 su 2 e poi segna ancora (42-50). I marchigiani infilano però la prima tripla di giornata che vale di nuovo il +12. Ci pensa Jovancic, a fil di sirena, a far esultare il pubblico del PalaBCC con il canestro da tre che vale il 47-56.

Gli ultimi 10 minuti si aprono con il canestro di prepotenza da sotto di Cordici e con un’altra tripla di Jovancic (52-56). Ma il Montegranaro riesce a tenere in difesa nelle azioni successive e ritrova un vantaggio confortante. Anche perché ora i marchigiani iniziano ad essere precisi anche dalla lunga distanza, cosa che non era riuscita nella prima parte di gara. E così Fabi, con due canestri di fila (da 2 e da 3) riporta a 9 le lunghezze di vantaggio dei suoi. Sul 71-57 per i marchigiani c’è una nuova rimonta dei padroni di casa, con un 12-0 (10 di Jovancic e 2 di Tracchi) che porta il punteggio sul 69-71. La svolta definitiva del match è nel successivo canestro degli ospiti, con tante proteste della panchina di casa per una presunta infrazione di “3 secondi” non sanzionata. Gli arbitri convalidano il canestro e il 69-73 lancia il Montegranaro verso la vittoria con il punteggio di 77-70.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket –Poderosa Montegranaro 70-77

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 0, Dipierro 9, Tracchi 20, Di Tizio 7, Ierbs 0, Jovancic 23, Casettari 4, Marino ne, Peluso ne, Cordici 7. Coach: Luise

Poderosa Montegranaro: Fabi 12, Sanna 11, Gatti 8, Rossi 11, Marzullo ne, Broglia , Trionfo 2, Di Trani 0, Rosignoli 17, Diomede 4. Coach: Steffè

Tiri da 2: Vasto 16/37 Montegranaro 26/32

Tiri da 3: V 9/28 – M 3/21

Tiri liberi: V 11/13 – M 16/21

Rimbalzi: V 27 (6A – 21D) – M 39 (5A -34D)