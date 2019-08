Per il 22° anno i cantori del circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate, nella domenica che precede il Carnevale, saranno per le vie della città per interpretare il tradizionale canto de La Štorie scritta da Fernando D'Annunzio, che nel 2005, ha raccolto l'eredità di 'zi Nicola Giangrande, per tanti anni autore del canto che mette in versi, con una spiccata connotazione satirica, gli avvenimenti dell'anno appena trascorso. Nel 2014, edito da “Il Torcoliere - Vasto” e a cura di Fernando D’Annunzio, è uscita la raccolta intitolata “La Štorie” contenente le 20 edizioni, dal 1995 al 2014, completa di ricerca storica e documentazione fotografica, con la collaborazione di Pasquale Spadaccini e Beniamino Fiore.

Domenica, al mattino presso la chiesa di Santa Maria del Sabato Santo e in centro storico, dalle 17 alle 19.30, i cantori eseguiranno La Štorie 2016.

Il testo de La Štorie [CLICCA QUI]