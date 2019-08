Una dimenticanza come tante, una torta lasciata nel forno, una distrazione... e la prelibatezza che va in fumo. Se il forno non è quello di casa, ma quello di una pasticceria, però, i danni possono essere ben più gravi e possono andare in fumo intere teglie di prodotti dolciari. È accaduto ieri sera, quando i vigili del fuoco di Vasto - già impegnati al porto (qui l'articolo) - sono dovuti intervenire presso una pasticceria di corso Mazzini, per un principio di incendio che si stava sviluppando appunto dal forno.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali della pasticceria e a liberarli dal fumo con un apposito sistema di ventilazione in dotazione. Sul posto, anche una pattuglia di carabinieri della compagnia di Vasto, che si è accertata che il principio di incendio non avesse matrice dolosa.