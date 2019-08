Francesco Menna e Maria Amato. Sarà una sfida a due, quella delle primarie del centrosinistra di Vasto. La sfida del 6 marzo vedrà in lizza due esponenti del Partito democratico: in ordine cronologico di candidatura, il capogruppo in Consiglio comunale e la deputata eletta nel 2013 a Montecitorio. Tra loro due i cittadini sceglieranno il candidato alla carica di sindaco.

Oggi, la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature e delle relative 150 firme a sostegno non ha riservato sorprese dell'ultim'ora.

Paola Cianci (Sinistra ecologia libertà) e Luigi Marcello (Giustizia sociale) fanno un passo indietro. O meglio, non fanno il passo in avanti che sembrava possibile, visto che entrambi hanno ottenuto le sottoscrizioni necessarie a concorrere alla nomination.

Sel - A ufficializzare la definitiva rinuncia di Sel a scendere direttamente in campo è Anna Suriani, coordinatrice locale del partito di Vendola: "Non abbiamo presentato la candidatura di Paola Cianci, ma parteciperemo alle primarie". L'ala sinistra della coalizione, però, non ufficializza se lascerà libertà di voto, oppure inviterà i propri elettori a sostenere uno dei due aspiranti: "Faremo un'assemblea la prossima settimana e decideremo".

Marcello - L'assessore comunale ai Servizi affida le sue dichiarazioni a un comunicato stampa: "Gli eventi di queste ultime ore - afferma Luigi Marcello - hanno fatto maturare in me la decisione di rinunciare alla competizione delle primarie. Concentrerò tutte le mie energie nella corsa elettorale del prossimo mese di giugno unitamente a tutta la coalizione di centrosinistra per conseguire un grande risultato.

Ringrazio quanti si sono messi a disposizione per la raccolta di firme a sostegno della mia eventuale candidatura raggiungendo in pochissimo tempo e al di la' di ogni piu' rosea previsione più di quanto necessario.

Da domani inizierò insieme ai miei amici a lavorare con impegno ed entusiasmo per una campagna elettorale che si prospetta difficile ma che alla fine, sono certo, ci riserverà grandi soddisfazioni e la riconferma alla guida della città.

Ai partecipanti alle primarie auguro una lotta leale e che vinca il migliore".