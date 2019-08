Un viaggio al freddo fino agli istituti superiori di San Salvo e Vasto. È quello che hanno dovuto affrontare gli studenti di Lentella che ogni giorno viaggiano sulle mulattiere tornate alla ribalta durante l'ondata di maltempo del novembre scorso.

In prossimità di località "Canaloni" (non lontano da dove a novembre un'auto finì dentro una voragine [LEGGI]) l'autobus degli studenti prendendo una delle tante buche sulla strada provinciale Trignina ha perso parte del vetro di uno dei finestrini laterali: la lastra di vetro si è spaccata per il contraccolpo. Il mezzo è stato costretto a fermarsi e si è provveduto a eliminare la parte restante.

Per gli studenti quindi il viaggio è continuato senza finestrino con le rigide temperature mattutine (la partenza è alle 7) fino a Vasto. Il tratto di strada è stato interessato a dicembre da piccoli interventi sull'asfalto [LEGGI] (mentre nei restanti tratti il percorso è rimasto quello disastrato di sempre), ma ciò che è successo oggi testimonia che non è sufficiente. D'Alfonso ha promesso nell'incontro tenutosi nel Comune di Vasto dopo il blocco della Statale 16 interventi più importanti con i soldi del Masterplan. Nel frattempo si continuerà a "ballare".