Serata di lavoro per i vigili del fuoco nella serata di ieri presso il porto di Vasto. All'attenzione degli uomini del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e di unità Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) provenienti da L'Aquila, con apposita attrezzatura per effettuare i controlli del caso sulla nave russa che, nella mattinata di ieri, ha dovuto far precipitosamente rientro in porto, a causa dell'intossicazione di tre membri dell'equipaggio, di cui uno - un giovane 24enne russo - è morto prima dell'arrivo dei soccorsi (qui l'articolo).