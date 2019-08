"PosteNotifica! La informiamo di cartella esattoriale numero" e segue un codice numerico inesistente. "La preghiamo di scaricare la raccomandata nella sezione del sito www.postedirect3d.it". Inutile sottolineare che il sito e il servizio notifiche attribuiti falsamente a Poste Italiane non esistono. Viaggia tramite sms il nuovo tentativo di truffa attuato in questi giorni e giunto tramite sms sui cellulari di alcuni vastesi. Il tutto mentre è scattato di nuovo in questi giorni l'allarme per le truffe ai danni degli anziani.

Carabinieri: "Attenti alle truffe" - "Nella nostra provincia - ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri, Luciano Calabrò - le truffe sono concentrate soprattutto nelle città più grandi: Chieti, Vasto e Lanciano, meno nei centri più piccoli". L'ultimo stratagemma riscontrato dai militari è quello delle truffe telefoniche in cui si simulano incidenti stradali mai avvenuti ai danni di parenti delle vittime: "Gli autori di questi raggiri telefonano agli anziani e dicono: 'Suo nipote ha avuto un incidente stradale, ma non ci sono soldi per l'assicurazione. A casa sua arriverà tra poco un carabiniere o l'avvocato della controparte per riscuotere il denaro".

Quindi la raccomandazione: "Non avete mai l'obbligo di far entrare qualcuno nelle vostre case. Nessun ente vi chiederà mai di venire a casa vostra per regolarizzare la vostra posizione. Chiamate subito il 112 o il 113".