Una scena inusuale si è presentata nel primo pomeriggio di oggi agli amanti della passeggiata post-pranzo in spiaggia. Un fenicottero rosa ha sostato per lungo tempo nel mare di San Salvo, nel tratto antistante il lido "Mirage".

Il volatile, fermo in acqua con la testa nascosta, probabilmente si è staccato dallo stesso gruppo, composto da una ventina di esemplari, che giorni fa si è fermato a Torino di Sangro in località "Le Morge".

I primi a notarlo hanno avvisato anche la Lipu temendo che l'animale fosse ferito, ma l'associazione li ha rassicurati: molto più semplicemente il fenicottero era fermo per recuperare le energie prima di riprendere la rotta migratoria.

Tanti i curiosi che si sono fermati ad ammirare un animale che raramente si può incontrare da queste parti e che ha suscitato stupore e ammirazione soprattutto tra i bambini.