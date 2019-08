Sabato 6 febbraio (ore 16) nella palestra comunale di Castiglione Messer Marino è in programma un'assemblea pubblica per discutere di: iniziative prese in merito agli accertamenti sulla tassa dei rifiuti dell'Unione Comuni del Sinello, revamping parco eolico e aggiornamento sulla viabilità.

Nel Comune più grande dell'Alto Vastese è presente l'impianto eolico tra i più grandi e i più datati della regione. Due anni fa la società proprietaria (la Edison Energie Speciali) ha proposto un progetto di repowering (approvato dal comitato Via): lo smantellamento degli impianti più vecchi e l'installazione di torre più grandi che permetterebbe il drastico calo numerico delle pale (a Castiglione si passerebbe da 68 a 15).