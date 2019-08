Brutto incidente questa mattina, poco prima delle 8, sulla statale 16, in territorio di Loreto, nelle Marche. Un sacerdote di 72 anni, Enrico Liberatore, della basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino, è morto a seguito di uno scontro con un tir.

Secondo una prima ricostruzione, il sacerdote si sarebbe immesso sulla statale, facendo improvvisamente inversione di marcia e finendo con la sua Fiat Punto contro un autoarticolato condotto da un camionista abruzzese di 34 anni. Inutile la corsa del 118. Nessun problema, invece, per l'autista del tir.

La notizia, naturalmente, ha particolarmente scosso Casalbordino: "È un grande dolore per la nostra cominutà, - ha sottolineato il sindaco Remo Bello - per la perdita di una presenza importante nella nostra Basilica. Era molto amato e le sue omelie convolgevano sempre i fedeli. Sempre pronto al sorriso, molto umile, e con una grande capacità di relazione. Dopo la notizia ho sentito il priore, don Paolo Lemme, che è molto addolorato, così come tutta la comunità dei Benedettini".