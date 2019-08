Anche Tufillo si doterà di un impianto di videosorveglianza. Lo ha deciso la giunta comunale che nei giorni scorsi ha dato mandato al proprio ufficio tecnico di individuare una ditta specializzata per la realizzazione del sistema nel centro abitato.

Per le telecamere, per le quali è già stato approvato il regolamento, è stato previsto lo stanziamento di 20mila euro. Serviranno non solo a prevenire furti, reati e danni contro il patrimonio, ma anche per il monitoraggio del traffico; il sistema sarà collegato con l'ufficio della Polizia locale che potrà visionare le immagini.

Il Comune nell'estate scorsa non è stato immune dalla raffica di furti che ha colpito i piccoli comuni dell'entroterra vastese; con la videosroveglianza si proverà a introdurre almeno l'effetto deterrente. Il sindaco Marco Monaco aveva già espresso a zonalocale.it la volontà di realizzare un impianto simile durante l'intervista per l'appuntamento "E il sindaco che fa..." [LEGGI].