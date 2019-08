A seguito della richiesta del consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, di annullare la delibera che prevede aumenti relativi ai canoni consortili del Consorzio di Bonifica Sud e dell'accusa alle organizzazioni professionali di "silenzio-assenso" verso la stessa delibera (qui l'articolo), arrivano le precisazioni della Copagri Abruzzo che, con il presidente Camillo D'Amico, sottolinea: "La notizia dei consistenti aumenti a carico della contribuenza al Consorzio di Bonifica Sud con sede a Vasto, che ci saranno nel corrente anno 2016, l’abbiamo appresa solo l’8 gennaio scorso quando è stata convocata la prima riunione della Consulta Agricola dal neo commissario Rodolfo Mastrangelo in sostituzione del dimissionario Giampiero Leombroni".

"La delibera commissariale - spiega D'Amico - è la 53 del 10 dicembre 2015 redatta proprio dall’ex commissario Giampiero Leombroni che, nei suoi 4 mesi d’interregno, solo una volta ha convocato la Consulta Agricola e dopo esplicita richiesta formalmente avanzata proprio dalla nostra organizzazione. In precedenza s’era palesata la possibilità, così era scritto in una relazione ricognitiva dello stato dell’arte complessivo sul piano economico–finanziario consegnataci da Leombroni a fine ottobre 2015, della possibilità di un aumento del 20–30% da spalmare in un arco temporale di 2-4 anni. Nella riunione dello scorso 25 gennaio tenutasi presso l’assessorato regionale alle Politiche Agricole a Pescara, convocata proprio su formale istanza di tutte le OO. PP. AA. al fine di discutere nel merito le notevoli problematiche dell’Ente consortile e del futuro che questo deve avere per l’intera economia agricola e non solo dell’intero vastese, abbiamo contestato nella forma e contenuto la delibera commissariale adottata da Giampiero Leombroni, chiesto una profonda rivisitazione e, in caso di materiale impossibilità, la presentazione di un chiaro piano industriale teso al rilancio dell’Ente unitamente ad una chiara definizione di tutte le passività ed attività".

"Da noi - conclude D'Amico - Giampiero Leombroni non ha avuto alcun avallo per l’indiscriminato aumento. Lo abbiamo contestato nelle forme dovute ed opportune e nella sede deputata. La Consulta Agricola mai è stata sentita ed interpellata al riguardo; se lo fosse stato, come buon costume e rispetto dei ruoli e competenze di ognuno consiglierebbe, non ci saremmo sottratti ad assumerci eventuali responsabilità formulando proposte atte sia alla possibilità di evitarlo che dando idee per riorganizzare l’Ente senza ricorrere a consulenze esterne, perché la qualità e professionalità dei dipendenti, senza stipendio da mesi, è notoria e riconosciuta".