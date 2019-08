Si terrà domenica 14 febbraio a San Salvo l’edizione numero 11 della Coppa Carnevale, la corsa di apertura del calendario su strada 2016 della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise che rappresenta il vero fiore all’occhiello dell’attività ciclistica della società organizzatrice del Velo Club San Salvo.

"Una kermesse - spiegano gli organizzatori - in grado di regalare delle emozioni uniche e irripetibili sul classico e collaudato percorso pianeggiante di 3 chilometri da ripetere 17 volte con traguardo fissato in Via Vespucci. Dalla prima edizione ad oggi il simbolo della Coppa Carnevale è rappresentato dal trofeo che come ogni anno viene assegnato alla squadra più numerosa: lo scorso anno finì nelle mani del Team Naturabruzzo-Passione Ciclismo di Alessandro Masciulli".

"Il Trofeo è sponsorizzato dalla Farmacia Di Nardo del dottor Angelo Labrozzi: chi lo desidera, può ammirarlo in anteprima presso la vetrina della farmacia a San Salvo in Corso Garibaldi. Oltre al Trofeo non possono mancare i premi gastronomici, specialmente quando sono frutto della produzione artigianale locale. Grazie al Caseificio Tre Monti, quest'anno la squadra con più partecipanti porterà a casa non solo il Trofeo ma anche un ghiotto caciocavallo".

Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in congruo anticipo la pre-iscrizione tramite il sito www.veloclubsansalvo.it. La quota di iscrizione è di 10 euro con l’aggiunta di 2 euro per il chip.