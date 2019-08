"Allenarsi per il Futuro" è il progetto di Bosch e Randstad che propone una serie di iniziative mirate ad orientare i giovani al loro futuro professionale. Giovedì 11 febbraio, alle ore 9 presso l’ITE "G. Spataro" di Casalbordino e alle ore 11 presso l’ITE "G. Spataro" di Gissi, gli studenti avranno modo di confrontarsi con i rappresentanti di Bosch e Randstad per un incontro di orientamento ed alternanza scuola-lavoro, ricevendo consigli sulle professioni più promettenti e le migliori strategie per raggiungere gli obiettivi professionali.

Inoltre, i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con un fuoriclasse dello sport: Riccardo Pittis, campione di basket. "Attraverso la metafora dello sport, infatti, - spiega la dirigente scolastica Aida Marrone - l’incontro indicherà agli studenti l'importanza di compiere scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini e alle richieste del mercato, 'allenando' il proprio talento per raggiungere l'obiettivo professionale. Il progetto 'Allenarsi per il Futuro' raccoglie una serie di iniziative per valorizzare gli strumenti di orientamento e crescita professionale, coinvolgendo i ragazzi in un confronto aperto e proponendo a scuole e istituti una formazione pratica, attraverso tirocini o ore di laboratorio in azienda".