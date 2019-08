È un Festival della Scienza che regala emozioni nell’esplorazione dei “Labirinti” del sapere. Anche oggi, terza giornata del festival, il ricco programma ha coinvolto decine di studenti di tutte le età, dai più piccoli, che hanno partecipato ai laboratori organizzati presso il Polo Liceale “Mattioli”, nella sala Mattioli e nei musei civici di Palazzo d’Avalos, fino ai più grandi, veri protagonisti dell’evento. Non sono mancati gli ospiti, tra cui gli “esperti della mente”, Mafalda Cipulli, Tancredi Di Iullo e Luigi Gileno, per un simposio scientifico che ha catturato l’attenzione dei giovani partecipanti. Significativa, come in ogni giornata, la presenza degli ex allievi del Mattioli, oggi valenti professionisti. Oggi è stata la volta dell’ortottista Germana Battista, che ha dialogato con gli studenti soffermandosi sulla tematica dell’ipovisione, “una patologia che colpisce la retina riducendo il campo visivo tanto che per chi ne è affetto la percezione del mondo esterno è simile a quella di chi si trova all’interno di un labirinto ad occhi chiusi”. L’IIS Mattei anche quest’anno ha raccolto l’invito della prof. Lo Sasso e partecipato al Festival: ieri e oggi nell’aula magna della scuola sono state proposte riflessioni sulla Shoah, curate dalla professoressa Paola Cerella. Per due giorni gli studenti hanno anche potuto visitare le unità operative e analisi del San Pio di Vasto, restando affascinati dagli aspetti più interessanti del lavoro dei medici. Ospite ‘speciale’ di questa terza giornata è stato il coinvolgente dottor Mauro Mario Mariani, nutrizionista e volto noto della tv, che ha presentato il suo “Tao dell’alimentazione”.

Il programma del 4 febbraio. Si inizierà parlando di energia e reti, con la lezione-spettacolo di Marco Santarelli e la presentazione di “Biro Robot”, robot brevettato dallo staff del ricercatore per il risparmio energetico. E poi l’incontro con il personale del Pronto Soccorso/118 dell’osepdale di Vasto, i “labirinti psicoteatrali” di Fabio Cieri, gli incontri con i docenti Vito Evangelista, Roberta Iezzi e Nicola Menna e con l’ex allievo Marco D’Ercole, oggi ingegnere. Ci sarà anche il biologo divulgatore scientifico Graziano Ciocca, con i “Tori odiano il rosso” e poi, nel pomeriggio, l’appuntamento con le riflessioni sul pensiero poetante del prof. Luigi Murolo.

