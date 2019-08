Incontro tra Pro Loco e giunta di Gissi nei giorni scorsi. L'associazione ha da poco rinnovato il proprio organico, ora presieduto da Luigi Lacerenza [LEGGI] ex maresciallo della locale stazione.

L'appuntamento è stato utile per iniziare a parlare della pianificazione delle prossime attività e per augurare un buon lavoro al nuovo direttivo

Il primo cittadino Agostino Chieffo ha sottolineato "la massima disponibilità nella collaborazione tra Comune e Pro Loco per la realizzazione di progetti e iniziative. Confidiamo molto nel loro operato, da parte nostra c'è tutto l'appoggio possibile".