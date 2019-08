Avrebbe potuto allungare ulteriormente il proprio vantaggio sul Paterno la Vastese Calcio ed invece dalla trasferta a Capistrello arriva solo un punto. Un pareggio (1-1) che comunque ha permesso ai biancorossi di incrementare il distacco dall’inseguitrice marsicana (da +3 a +4), ma in molti si aspettavano una vittoria che avrebbe portato a più sei la Vastese. Una sfida, quella andata in scena al Comunale di Capistrello, che ha regalato pochissime emozioni. Alla rete a ‘bruciapelo’ dei padroni di casa arrivata dopo meno di un giro d’orologio, firmata da Salatiello, i biancorossi hanno risposto con Faccini su rigore (1-1). Per il resto poco o niente, con gli ospiti che hanno fatto davvero fatica ad esprimere il proprio gioco, risentendo delle tante energie spese in queste due settimane (5 partite in undici giorni). Domenica all’Aragona arriverà l’Acqua e Sapone di mister Naccarela che sicuramente non farà sconti agli uomini di Colavitto, dopo aver bloccato il Paterno (1-0 nella gara di ieri).

La partita- Conoscendo già tutti i risultati delle altre squadre del girone- scese in campo ieri- la Vastese è consapevole di avere una grande chance tra le mani: fuggire a + 6 dal Paterno, sconfitto ieri a Montesilvano dall’Acqua e Sapone di mister Naccarella, prossimo avversario in campionato. Per farlo bisogna però superare un Capistrello uscito sconfitto solo una volta tra le proprie mura in questa stagione. Mister Colavitto ha confermato il 442 visto domenica scorsa all’Aragona, ritrovando però Cattafesta trai pali, Guerrero in difesa nel ruolo di terzino insieme al compagno De Fabritiis, con Giuliano e Natalini al centro. A centrocampo torna a disposizione Balzano, schierato da esterno come il compagno Polisena, aiutati al centro dagli esperti D’Alessandro e Della Penna- Marfisi indisponibile causa febbre. In avanti riconfermata la coppia d’attacco Faccini-Giansante. Fuori Tarquini e Iaboni per problemi d’infortunio, quest’ultimo in panchina a seguire la sua squadra. La partita ha un inizio negativo per i vastesi: dopo appena quaranta secondi, Salatiello trova spazio in area e sigla l’1-0, prendendo di sorpresa gli ospiti. I biancorossi, dopo lo svantaggio iniziale fanno fatica a trovare varchi liberi nella retrovia avversaria. Solo una punizione di D’Alessandro per poco non permette ai vastesi di pareggiare- deviata in corner. I padroni di casa tengono molto alta la difesa, andando in pressing sui portatori di palla, cercando così di mandare in confusione gli avversari. I biancorossi soffrono più del dovuto e in attacco non riescono a creare. Per fortuna per gli ospiti c’è Venditti che, atterrando Giansante in area, regala la possibilità ai vastesi di pareggiare. Dal dischetto va Faccini che è freddo e non sbaglia (1-1). Il primo tempo si chiude con questo risultato. Nella ripresa la Vastese sostituisce Polisena con Di Biase, ma tatticamente non cambia nulla. Il Capistrello rimane in partita e continua a tenere testa ai biancorossi, nonostante assenze importanti come quella di Lepre, Antonelli e Mauti. Biancorossi che, anche nella seconda frazione di gioco, non si rendono pericolosi e non trovano lucidità nel manovrare l’azione offensiva. Passano i minuti e la situazione non cambia. La Vastese porta a casa un punto ed ora è a +4 dal Paterno.

Capistrello-Vastese Calcio 1902 1-1

reti: Salatiello 1’, Faccini (rig.)

Capistrello: Croce, Venditti D., Di Mattia, Miocchi, De Meis, Di Fabio, Di Gaetano, Franchi, Dema, De Meis, Salatiello; a disposizione: Salustri, Maceroni, Fabiani, D’Orazio, Venditti L., Palleschi, Fantauzzi. Allenatore: Torti.

Vastese: Cattafesta, De Fabriitis, Guerrero, Polisena, Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Giansante, Faccini, Della Penna; a disposizione: Digifico, Giancristofaro, Di Biase, Di Pietro, Sorianello, Persichitti, Iaboni. A disposizione: Colavitto.

Tutti i risultati della ventitreesima giornata

Acqua e Sapone-Paterno 0-1

Capistrello-Vastese 1-1

Celano-Sambuceto 2-3

Cupello-Morro d’Oro 3-1

Martinsicuro-Alba Adriatica 4-0

Montorio-Miglianico 2-2

Pineto-San Salvo 0-0

Torrese-Francavilla 1-1

Val di Sangro-RC Angolana 0-0

La classifica

Vastese 53

Paterno 49

San Salvo 41

Pineto 39

Martinsicuro 37

RC Angolana 36

Morro d’Oro 35

Capistrello 33

Alba Adriatica 31

Miglianico 29

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 23

Montorio 22

Torrese 21

Acqua e Sapone 20

Val di Sangro 18

Celano 15