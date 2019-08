"La raccolta delle adesioni a sostegno della candidatura alle primarie del consigliere comunale di Forza Italia, Guido Giangiacomo, ci ha offerto l’occasione e l’opportunità di comunicare con i cittadini. Lo abbiamo fatto con serenità e con rispetto, senza conoscerne l’appartenenza politica a partiti o a liste civiche". Così i presidenti dei Club Forza Silvio, Giovanni Uselli e Felice Iacobucci, che aggiungono: "Il riscontro avuto, assai lusinghiero sia in termini di quantità e ancor più di qualità, ha rafforzato in noi la convinzione di operare nella giusta direzione ovvero quella di restituire ai cittadini la libertà di scegliere il proprio candidato per l’amministrazione della cosa pubblica, contribuendo in tal modo, insieme con gli altri candidati della coalizione, a restituire ad essi la democrazia elettorale".

"Le adesioni raccolte in una settimana, firmate e certificate dai cittadini, - annunciano dai Club - vanno ben oltre la quantità richiesta dal regolamento e ancora continuiamo a riceverne. Ciò che maggiormente ci conforta però, è il ritrovato entusiasmo partecipativo della gente, la condivisione della candidatura dell’esponente di Forza Italia e l’incoraggiamento beneaugurante a proseguire con tenacia".

Per Uselli e Iacobucci "le ragioni di questo successo sono sostanzialmente tre": "La prima: Guido Giangiacomo è l’unico candidato di un movimento politico nazionale che è Forza Italia. Avere un partito politico alle spalle costituisce un indispensabile supporto per una buona amministrazione della città e del territorio, in quanto può avvalersi di riferimenti e referenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo, diventando un anello di quella catena politica necessaria, non solo per non disperdere risorse ma anche e soprattutto per inserirsi in un ampio progetto di miglioramento dell’intero territorio. La seconda: Guido Giangiacomo è sempre stato eletto in Forza Italia e questa sua coerenza politica piace agli elettori. Piace anche ai nostri rappresentanti istituzionali che, sulla sua candidatura, hanno trovato immediato consenso. La terza: Guido Giangiacomo è un politico di mezza età, con una esperienza amministrativa di prim’ordine, maturata in vent’anni di attività politica e amministrativa, in qualità di consigliere comunale, assessore, ancora consigliere comunale di minoranza. Una scelta ragionata e motivata, dunque, con l’auspicio che sia sempre più gradita ai nostri elettori e condivisa dai cittadini".