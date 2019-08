Sono ben 10 le medaglie conquistate da atleti vastesi nella prima Gara Federale regionale di tiro a segno che si è svolta a Pescara lo scorso fine settimana. Il poligono del TSN Pescara, guidato dal presidente Rino Solari, ha ospitato la prima delle prove stagionali, con una grande partecipazione di atleti tesserati per i diversi club abruzzesi.

Parte in quarta la stagione di Marco La Verghetta, vastese tesserato per il TSN Pescara, che, nella categoria A della pistola 10 metri (la massima serie della disciplina), ha ottenuto la vittoria, iniziando così il suo percorso verso il bis del titolo regionale conquistato lo scorso anno. Buoni anche i risultati degli atleti dell'Air Shooting Club Vasto, tesserati per il TSN Lanciano e guidati dal tecnico federale Giulio Di Tullio.

Nella categoria "ragazzi" della pistola 10 metri terzo posto per Matteo Gualtieri. Chiara Di Tullio, giovane talento del tiro a segno, ha conquistato la vittoria nella categoria "allievi" della P10, mentre Gabriele Napoletano ha ottenuto il secondo posto. Nella pistola 10 metri "sportiva" seconda piazza per Matteo Gualtieri e terzo gradino del podio per Francesca Di Tullio.

Nella categoria C della pistola 10 metri Alessandro Del Borrello si è aggiudicato la vittoria mentere Federico Di Battista è arrivato secondo. Successi anche nella categoria master uomini della P10, con il secondo posto di Giovanni Caruso e il terzo di Giulio Di Tullio, che conquista così una soddisfazione personale oltre che quella per i risultati degli atleti da lui allenati.