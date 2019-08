Il caffè è un piacere al quale non si rinuncia mai, neanche se si sta svaligiando un'abitazione. È quello che devono aver pensato i ladri entrati in azione nei giorni scorsi a Schiavi d'Abruzzo. Il piccolo comune montano è stato interessato nei giorni scorsi da una raffica di furti (come racconta l'Eco dell'Alto Molise) concentrati soprattutto nelle frazioni Taverna e Casali e nel centro storico.

I malintenzionati approfittando dell'assenza dei proprietari che risiedono durante l'anno a Roma hanno avuto il tempo di agire con calma. In uno di questi casi, nella frazione Taverna, si sono accomodati, hanno preparato un caffè e poi sono andati via con il televisore e il tagliaerbe.

È proprio la famiglia colpita a raccontarlo al quotidiano on-line: i ladri dopo essere entrati in cantina, hanno usato una scala per penetrare nell'abitazione dalla cucina. Qui la pausa e poi la fuga. La famiglia al suo ritorno ha trovato la macchinetta con ancora del caffè all'interno e tre tazzine usate per sorseggiarlo.

Il quadro dell'ondata di furti non è ancora chiaro perché alcune abitazioni colpite potrebbero non essere ancora state riaperte dai proprietari assenti.