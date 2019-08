Si chiude in parità e a reti inviolate la sfida tra Pineto e San Salvo. Una partita ricca di occasioni, ma priva di gol. Con questo punto portato a casa, il San Salvo rimane terzo in classifica e accorcia di un punto la distanza dal Paterno, quest'ultimo sconfitto clamorosamente a Montesilvano 1-0 (attualmente a +8 dai sansalvesi). Domenica i biancazzurri torneranno a giocare al Bucci per affrontare il Montorio.

La partita- Mister Rufini sceglie il 442 con Cialdini trai pali, in difesa Felice, Ramundo, Ianniciello e Conte. A centrocampo, senza Triglione squalificato, Colitto e Di Pietro infortunati, Quaranta, Tafili, Ferrante e D’Aulerio. Davanti Consolazio- preferito a Mastrojanni- e capitan Marinelli. Mister Ammazzalorso fa restare in panchina Antenucci, oltre a Cattenari, l’altro ex di questa gara. Prima possibilità di andare in vantaggio per gli ospiti che arriva dopo neanche un giro di orologio. Su calcio d’angolo è bravissimo Cattenari a salvare i suoi dal pericolo sul tentativo di Ianniciello. Passano dieci minuti e la partita inizia ad avere ritmi più alti, con le due squadre che si fronteggiano senza timore, cercando di bucare le rispettive retrovie avversarie. Al quattordicesimo i biancazzurri sfiorano incredibilmente il gol: Quaranta si incarica di battere il calcio d’angolo e manda la sfera direttamente nei pressi di Cattenari. Quest’ultimo smanaccia e la palla per poco non entra, fermandosi sulla linea di porta dove nessun giocatore del San Salvo riesce a metterla dentro. Il Pineto risponde cinque minuti più tardi con il dribbling di Ndiaye dal limite, ma la conclusione del numero undici di casa non impensierisce Cialdini. Tre minuti quest’ultimo salva i suoi con un intervento perfetto su una punizione degli avversari. Al trentunesimo ancora gli ospiti in attacco e stavolta è Consolazio ad andare vicino all’esultanza, ma l’attaccante biancazzurro spreca nei pressi del dischetto. Il suo tiro termina out. I minuti successivi della prima frazione di gioco continuano a registrare una bella lotta tra le due formazioni che non esitano ad affacciarsi in attacco, pur non trovando il gol. Entrambe le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato di 0-0.

La ripresa si apre con un altro intervento superlativo di Cattenari, stavolta dopo un’azione corale magistralmente eseguita dal San Salvo. Se da una parte c’è Marinelli a voler trascinare i suoi compagni verso il vantaggio, dall’altra i padroni di casa non restano a guardare e rispondo con ripartenze in velocità limitate però dal buon lavoro in difesa degli avversari. Giunti alla metà del secondo tempo, il risultato non è cambiato. I biancazzurri su una ripartenza in velocità del Pineto con Ndiaye, si salvano grazie all’intervento tempestivo di Cialdini- anche oggi in ottima forma. I casalinghi mettono in campo l’ex Antenucci per provare il tutto per tutto nell’ultima parte di gara. È proprio Antenucci a cadere in area al settantaseiesimo, ma l’arbitro lascia proseguire, così come aveva fatto in precedenza con Marinelli. Negli ultimi cinque minuti della gara entrambe le squadre inseguono il gol che però non arriva. Il triplice fischio mette la parola fine sulla gara. San Salvo porta a casa un punto e rimane terzo in classifica, accorciando la distanza dal Paterno di un punto.

Tutti i risultati della ventitreesima giornata

Acqua e Sapone-Paterno 0-1

Capistrello-Vastese (domani)

Celano-Sambuceto 2-3

Cupello-Morro d’Oro 3-1

Martinsicuro-Alba Adriatica 4-0

Montorio-Miglianico 2-2

Pineto-San Salvo 0-0

Torrese-Francavilla 1-1

Val di Sangro-RC Angolana 0-0

La classifica

Vastese 52

Paterno 49

San Salvo 41

Pineto 39

Martinsicuro 37

RC Angolana 36

Morro d’Oro 35

Capistrello 32

Alba Adriatica 31

Miglianico 29

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 23

Montorio 22

Torrese 21

Acqua e Sapone 20

Val di Sangro 18

Celano 15