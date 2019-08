Ha attraversato il tratto vastese dell'autostrada A14 intorno alle 13,30 il corteo di scorta alla salma di Padre Pio, attesa a Roma per oggi pomeriggio, nella chiesa di San Lorenzo fuori le Mura. Le spoglie saranno esposte nella capitale fino all'11 febbraio, con diverse tappe nei luoghi sacri della città.

Piuttosto complessa la partenza da San Giovanni Rotondo, per via della grande folla di fedeli che ha voluto salutare la partenza della salma di Padre Pio. Il transito sul tratto vastese, infatti, era previsto per le 11, ma solo intorno alle 13,30 il corteo è passato nel tratto vastese dell'A14, scortato da polizia e carabinieri.