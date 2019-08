Torna alla vittoria il Cupello Calcio nel pomeriggio dedicato al turno infrasettimanale del Campionato di Eccellenza. I rossoblù battono 3-1 il Morro d'Oro trascinati dai gol di Antenucci, Monachetti e Quintiliani. Una vittoria importante arrivata dopo le due buone prestazioni con Paterno (1-1) e Vastese.

Per quanto concerne la partita, nei primi trenta minuti della prima frazione accade poco in termini di occasioni da gol. Successivamente, invece, sono i rossoblù a sfiorare il vantaggio in tre occasioni, una con Maio e due con Monachetti, quest’ultimo sfortunato a trovare davanti a se un Di Gianmatteo prontissimo soprattutto la seconda volta, quando sul contropiede in velocità dei rossoblù, compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione dello stesso Monachetti. Nella ripresa la partita si accende subito: al settimo Di Giuseppe con un rasoterra vincente infila in rete la palla dell’1-0. In precedenza da segnalare il grande intervento di Tascione su Di Sante. Passano soltanto due minuti ed il Cupello risponde con Antenucci. Il giocatore rossoblù scappa via sulla fascia, buca letteralmente la difesa avversaria e batte Di Gianmatteo (1-1). Passano appena quindici minuti e stavolta nessuno riesce a fermare Monachetti. Il giovane attaccante del Cupello salta tre avversari come fossero birilli e calcia in porta, realizzando il 2-1. Passano i minuti ed il Morro non trova la via del gol che gli permetterebbe di riportarsi alla pari. Nel finale- dopo l'espulsione di Pelleanera per doppia ammonizione- durante i minuti di recupero, Quintiliani riesce a chiudere definitivamente la pratica, segnando la rete del 3-1.

Cupello Calcio-Morro d’Oro 3-1

reti: 52’ Di Giuseppe, 54’ Antenucci, 69’ Monachetti, Quintiliani 91’

Cupello: Tascione, Antenucci(48’st D’Alessandro), Berardi, D’Adamo, Martelli, Benedetti, Cardone(45’ st Del Bonifro), Quintiliani, Maio, Avantaggiato, Monachetti(41’st Marchioli). A disp: Marconato, Tucci, Nanni, Bruno. All. Di Francesco.

Morro d'Oro: Di Gianmatteo, Giammarino, Di Giuseppe, Colacioppo, Casimirri, Pellanera, Ciannelli Alf., Di Giacinto(20’st Florimbj), Di Sante, Potaqui(48’st Di Michele), Recchiuti. A disp: Cerasi, De Fanis, Sacchetti, Di Domenico, Ciannelli Ale. All. D’Eugenio.

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano;

Ammoniti: Berardi(C); Giammarino, Ciannelli Alf., Recchiuti(M);

Espulso: 30’st Pellanera(M) per doppia ammonizione

Tutti i risultati della ventitreesima giornata

Acqua e Sapone-Paterno 0-1

Capistrello-Vastese (domani)

Celano-Sambuceto 2-3

Cupello-Morro d’Oro 3-1

Martinsicuro-Alba Adriatica 4-0

Montorio-Miglianico 2-2

Pineto-San Salvo 0-0

Torrese-Francavilla 1-1

Val di Sangro-RC Angolana 0-0

La classifica

Vastese 52

Paterno 49

San Salvo 41

Pineto 39

Martinsicuro 37

RC Angolana 36

Morro d’Oro 35

Capistrello 32

Alba Adriatica 31

Miglianico 29

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 23

Montorio 22

Torrese 21

Acqua e Sapone 20

Val di Sangro 18

Celano 15