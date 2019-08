Domenica 7 febbraio, torna a San Salvo "Lu Carnuvale", il carnevale della tradizione abruzzese. Protagonisti un gruppo del "Teatro del Sangro" di Stefano Angelucci e le tante maschere che affolleranno le piazze e vie cittadine. Il punto di ritrovo pomeridiano è previsto in piazza San Vitale. Tra le ore 15.00 e le ore 17.30, un grande corteo sfilerà quindi per le vie dell'abitato, seguendo il percorso: corso Garibaldi, via Saìnt Nicolas de Port, via Stingi, via De Gasperi, piazza A. De Gasperi, via F.P. Tosti, corso Garibaldi, viale Duca degli Abruzzi, via Istonia, via dello Sport, via dello Stadio, via dei Tigli, via Roma e piazza Papa Giovanni XXIII.

Durante la sfilata della "Maschera" e delle maschere, si avranno irruzioni dei "Pulegenella scappa e fuje" e il Canto di Re Carnevale.

Alle ore 17.30, al rientro della sfilata in piazza Giovanni XXIII, si assisterà al "Processo a Re Carnevale", una satira attualizzata ai temi dibattuti popolarmente dell'anno passato. Il giudice introduce i capi d'accusa per l'imputato Carnuvale. Intervengono a giro: avvocato, moglie e vari testimoni, secondo l'uso tradizionale. Segue la Morte di Re Carnuvale, la Scura Maje, il Ballo della Quadriglia e del Palo Intreccio. Adulti e bambini possono partecipare in maschera.

"Con questa manifestazione – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo voluto iniziare un recupero della tradizione carnascialesca abruzzese e locale, per un Teatro popolare d'Arte che costruisce lo spettacolo partendo dalla nostra terra e dalle nostre radici di lingua, di tradizione e di memoria".

"Lu Carnuvale" vuole essere pertanto una grande macchina di piazza che, rifiutando ogni passatismo, sia capace di ri-pensare e re-inventare dinamicamente il passato.

