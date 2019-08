La Vastese calcio a 5 torna con una sconfitta dalla trasferta di Tollo, nella 14ª giornata del campionato di serie C2. I biancorossi, dopo il vantaggio iniziale firmato da Mileno, subiscono le reti dei padroni di casa che chiudono sul 3-1 il primo tempo. Al rientro in campo sono ancora i tollesi ad andare in gol, con Mileno che accorcia le distanze prima della quinta rete avversaria. La squadra di mister Giacomucci tenta la reazione e trova i gol di De Cinque e Suriani. Ma, quando la rimonta della Vastese sembrerebbe concretizzarsi, ecco che l'ennesimo errore difensivo porta al 6-4 del Tollo. A nulla serve il forcing con il portiere di movimento nei minuti finali.

Sorride invece la formazione juniores che, sul sintetico di Rocca San Giovanni, batte il Progetto Giovani Lanciano con il risultato di 5-4. Parte forte la Vastese e sblocca la gara con Amici, lesto a ribadire in rete, complice una deviazione difensiva, un calcio d'angolo. Poco dopo è Migliaccio a sfruttare un'ingenuità del portiere avversario per portare i biancorossi sul 2-0. Arriva anche la terza rete del bomber Mungiguerra: 3-0 al 20'.

Il Lanciano si sveglia ma è pericoloso solo su tiri dalla distanza. Al, 22' su errata scalatura della retroguardia vastese, i padroni di casa accorciano ma, sul successivo schema da calcio d'inizio, D'Ercole porta gli ospiti sul 4-1. Un calo di tensione vastese e la pressione locale portano al riposo le squadre sul 4-3, con due reti per i frentani arrivate su tiri da fuori area. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Porfirio reggono bene in fase difensiva e, a metà ripresa, è ancora Mungiguerra che, saltato il suo diretto avversario, sigla il 5-3. Solo nel recupero il Lanciano accorcia le distanze portando il risultato sul 5-4 con cui si chiude la partita. Per i vastesi arrivano 3 punti in classifica ampiamente meritati. I ragazzi biancorossi torneranno in campo giovedì alle 18.30 per il recupero della gara con l'Es Chieti.

Battuta d'arresto per i ragazzi della categoria esordienti della società biancorossa sconfitti ieri pomeriggio dal River 65 per 12-2 nella terza gara di campionato, dopo la sconfitta alla 1' giornata contro l'Es Chieti per 2-6 e il pareggio esterno a Tollo per 4-4.