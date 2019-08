"E' venuto a mancare oggi, 2 febbraio 2016, Giuseppe D'Angelo, un grande uomo conosciuto e stimato in tutta la città. Peppino, come veniva chiamato da tutti, è stato il fondatore della Fiera delle Bancarelle, oggi Trofeo Smargiassi, che, ogni anno, da ventinove edizioni, si tiene per le principali vie della città.

Giuseppe D'Angelo lascerà un ricordo indelebile nella memoria di quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo e di collaborare con lui.

Oggi, per noi nipoti, figli, pronipoti, generi e amici, va via la parte più importante della nostra vita".

I funerali di Giuseppe D'Angelo si terranno domani, 3 febbraio, alle 15.30 nella parrocchia San Giovanni Bosco.

