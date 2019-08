Neanche il tempo di godersi il terzo successo consecutivo in campionato e l’U.s. San Salvo è subito chiamata a prendere parte ad un’altra sfida impegnativa, quella in programma domani a Pineto contro la diretta concorrente al terzo posto. La vittoria casalinga di due giorni fa con la Val di Sangro- unita al passo falso del Pineto in casa del Francavilla- ha permesso ai biancazzurri di salire sul terzo gradino del girone. I tredici punti portati in cassaforte nelle prime cinque giornate del girone di ritorno (tre in più rispetto a quelli racimolati nelle prime cinque del girone d’andata) hanno dato forza ad una formazione che ora dovrà battere il Pineto per mettere al sicuro, momentaneamente, il terzo posto.

A distanza di esattamente un mese dalla finalissima di Coppa Italia vinta ad Ortona dal San Salvo, il Pineto degli ex Antenucci e Cattenari dovrà vedersela ancora una volta con i ragazzi di mister Rufini, ora più che mai motivati a fare bottino pieno in trasferta. I padroni di casa dovranno rifarsi dopo la sconfitta di due giorni fa col Francavilla- quest’ultima con l’uomo in meno per più di un tempo e mezzo. Dopo il cambio allenatore che ha portato mister Donatelli ad abbandonare la panchina biancazzurra, sostituito da Aldo Ammazzalorso, la squadra del presidente Silvio Brocco ha ottenuto tre punti nelle ultime due partite- prima della sconfitta col Francavilla, una vittoria col Morro d’Oro (4-2). Domani mister Ammazzalorso avrà a disposizione una rosa al completo, salvo problemi dell’ultimo momento. A San Salvo invece restano ancora out Colitto e Di Pietro e non sarà a disposizione Triglione squalificato. Se si guardano le statistiche, le due formazioni viaggiano praticamente sulle stesse cifre: 32 reti realizzate dal San Salvo a fronte delle 34 reti dei rivali, 22 gol subiti dal Pineto a fronte dei 25 subiti dai ragazzi di mister Rufini. Numeri questi che ribadiscono quanto entrambe le formazioni siano vicine per caratteristiche e risultati. Domani il campo dirà chi sarà a fare festa e a sedere sul terzo gradino della classifica. In caso di vittoria il Pineto, infatti, tornerebbe ad essere la terza forza del girone, portandosi a +1 dai sansalvesi. In caso contrario il vantaggio del San Salvo in classifica sarà di cinque punti.

La società del presidente Di Vaira spererà anche in un passo falso del Paterno a Montesilvano. I nove punti di distacco dai marsicani risultano essere ancora tanti, così come sono tanti i dodici in meno rispetto alla capolista Vastese. Se da una parte i biancazzurri credono ancora in una rimonta, è chiaro che questa potrà attuarsi solo se le due lì sopra commetteranno passi falsi e se il San Salvo sarà bravo ad approfittarne, cosa che non ha fatto precedentemente. Non è ancora troppo tardi, ma potrà esserlo da qui a meno di un mese.

Tutte le sfide della ventitreesima giornata

Acqua e Sapone-Paterno

Capistrello-Vastese (giovedì)

Celano-Sambuceto

Cupello-Morro d’Oro

Martinsicuro-Alba Adriatica

Montorio-Miglianico

Pineto-San Salvo

Torrese-Francavilla

Val di Sangro-RC Angolana

La classifica

Vastese 52

Paterno 49

San Salvo 40

Pineto 38

Morro d’Oro 35

RC Angolana 35

Martinsicuro 34

Capistrello 32

Alba Adriatica 31

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 23

Francavilla 22

Montorio 21

Torrese 20

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 17

Celano 15