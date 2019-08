Domenica 31 gennaio, ad Ortona, si sono svolte le Kinderiadi, manifestazione di pallavolo giovanile dedicata alle società sportive della regione, che quest'anno ha visto la partecipazione anche della rappresentativa regionale del Molise. Tra le squadre iscritte c'erano Impavida Ortona, Teate Volley Chieti, Polisportiva Francavilla, Pallavolo Montesilvano, VVFF Bellucci L’Aquila, Cedas Lanciano e, a difendere i colori di Vasto, c'erano i ragazzi dell'Enjoy Volley. Le dodici squadre, divise in tre gironi da quattro, si sono affrontate in partite al meglio dei tre set.

L’Enjoy è stata inserita nel Girone B, con VVF Bellucci L'Aquila, Gada Group Volley Pescara 3 e Antoniana Volley. La squadra di coach Luigi Del Casale ha superato con tre perentori 2-0 le avversarie del girone, accedendo alla semifinale contro il Gada Group (miglior seconda dei tre gironi, terza qualificata per differenza punti). I ragazzi vastesi hanno avuto la meglio, vincendo 2-0, sulla squadra pescarese. Solo in finale, contro la rappresentativa del Molise, i ragazzi vastesi si sono arresi perdendo 2-0 (25-19, 27-25 i parziali).

Per l’Enjoy è comunque una grande soddisfazione aver conquistato il secondo posto nel torneo. "Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi - ha commentato coach Del Casale-. Il lavoro in palestra e l’entusiasmo dei ragazzi sono venuti fuori in maniera evidente nel corso della finale. La prestanza fisica dei molisani, di maggiore età, ha messo i ragazzi nella condizione di utilizzare un tasso tecnico elevato ed una grinta che sono usciti fuori con evidenza. Basta dire che il palazzetto di Ortona, gremito di tanti piccoli atleti partecipanti al torneo, tifava per noi. Segno che i ragazzi dell’Enjoy hanno emozionato e contagiato gli spettatori. Ora si torna in palestra a lavorare ed a divertirsi, certi che il futuro regalerà ai miei atleti molte soddisfazioni dentro e fuori dal campo".