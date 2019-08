Domenica 7 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, terza e ultima giornata dedicata all’orientamento dell’Istituto Economico-Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto, con la possibilità di assistere a lezioni pratiche nei vari laboratori della scuola. Inoltre, sarà possibile iscrivere i propri figli provenienti dalla terza media. Mercoledì 3 e mercoledì 10 (dalle 15 alle 17) saranno aperti al pubblico i Laboratori di Costruzioni, di Informatica, di Economia e quello GeoTuristico.

Per quanto riguarda il Settore Economico, il Palizzi offre tre indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Turismo. In funzione anche l’articolazione relativa al corso di Sistemi Informativi Aziendali.

Il Settore Tecnologico offre invece il corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio e, da quattro anni, il nuovo corso di Grafica e Comunicazione. Attiva anche l’articolazione di Geotecnico.

I genitori e gli alunni interessati ai vari corsi offerti dal 'Palizzi' incontreranno docenti e tecnici dei vari ambiti, che illustreranno loro percorsi didattici e attività di laboratorio, spiegando il Piano dell’Offerta Formativa, relativamente ad ogni indirizzo, con gli specifici profili professionali e le relative competenze.

“La scelta della scuola ove iscrivere i propri figli – spiega il dirigente scolastico Gaetano Fuiano – costituisce da sempre un momento di difficoltà e disorientamento per le famiglie; questo Istituto, al fine di agevolare la scelta delle famiglie, ritiene necessario offrire ogni elemento utile di conoscenza e informazione sulle finalità dei nostri corsi di studio. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i percorsi formativi previsti dai nostri indirizzi di studio e i successivi sbocchi occupazionali. Vi aspettiamo numerosi. Invitiamo anche alunni e genitori ad usufruire del nostro nuovo sito web: www.itcgpalizzi.it, dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni”.

Fabrizio Scampoli