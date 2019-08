Il talento di Douglas Scarlato, neo diciottenne podista vastese, si fa conoscere anche oltre i confini regionali. Il portacolori dell'Aterno Pescara domenica scorsa è arrivato nono nella categoria juniores nella più antica prova di Cross, la Cinque Mulini di San Vittore Olona, in Lombardia, giunta ormai all'ottantaquattresima edizione.

L'intervista dopo la vittoria nel trofeo podistico Città del Vasto [GUARDA]

Il giovane vastese, senza dubbio una promessa dell'atletica leggera, è seguito da Alessandro Brattoli, tecnico vastese impegnato ormai da anni nell’avvicinamento e nella formazione a questa disciplina di ragazzi e giovanissimi.

Dopo aver conquistato una vittoria nel cross anche in casa, al Bosco di Don Venanzio, e poi a Castelfrentano, Douglas Scarlato sarà impegnato negli 800 metri indoor ad Ancona e poi, il 21 febbraio, rappresenterà l’Abruzzo ai Campionati Italiani di Cross a Gubbio, dopo essersi aggiudicato la prima posizione assoluta in entrambe le prove di qualificazione abruzzesi.

Gli appassionati di corsa vastesi, che lo incrociano spesso durante gli allenamenti, fanno senz'altro il tifo per lui, sostenendolo con passione e ammirazione e augurandosi che possa raggiungere successi sempre più importanti portando in alto il nome della sua città e che i suoi risultati posssano anche essere uno stimolo per i tanti giovani della città che vogliono avvicinarsi all'atletica leggera.