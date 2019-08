Ieri, in occasione della cerimonia inaugurale del Festival della Scienza 2016 [LEGGI], il presidente delLions Club Vasto Host, Giorgio Del Borrello, ed i suoi soci hanno donato ufficialmente al Polo Liceale “R. Mattioli” un defibrillatore semiautomatico (DSE) che sarà in dotazione nella palestra della Scuola.

"Il Club Vasto Host - spiega l'addetto stampa Raffaele D'Anniballe - , d’intesa con gli operatori della ASL locale si farà inoltre carico anche della formazione del personale designato dalla Scuola per l’utilizzo di questo prezioso dispositivo che, a norma del D.M. 24.04.2013 ed a partire dal 1° gennaio di quest’anno (data recentemente prorogata al 20.07.2016) , diventa una dotazione obbligatoria degli impianti sportivi, per tutte le società sia professionistiche che dilettantistiche e per gli Istituti scolastici ad esse assimilate.

Questa donazione rientra nei programmi di collaborazione che il nostro Club, da diversi anni, offre al mondo della Scuola vastese, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani, nell’ottica di uno degli scopi fondanti della nostra Associazione Internazionale che recita: Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”.