"Contrasti Barocchi" è il nome della rassegna musicale organizzata dal Coro Polifonico Città di Rivarolo (TO) a cui il Coro Histonium di Vasto è stato invitato a partecipare.

Sabato 30 gennaio nella chiesa parrocchiale di Caluso (TO) i due cori hanno eseguito il Gloria RV589 di A.Vivaldi. La serata è iniziata con il Concerto per 4 violini in re M di Georg Philipp Telemann, è stato poi eseguito il Concerto per violino ed orchestra in re M op. 3 n. 9 di A. Vivaldi con Fabrizio Pavone violino solista.

Infine è stato eseguito il Gloria RV589 di Vivaldi con: Coro Polifonico Città di Rivarolo, Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto", Orchestra da Camera "Felice De Giardini"; voci soliste Maria Grazia Marcon e Rosy Zavaglia, Maestro collaboratore Luigi Di Tullio, Direttore Maria Grazia Laino.

Il pubblico numeroso ed attento ha tributato lunghissimi applausi alla conclusione del concerto. Tra la compagine vastese ed il coro rivarolese l'amicizia iniziata nel 2009 è cresciuta nel corso di questi anni con diversi scambi musicali.