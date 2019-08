Ha suscitato qualche timore, ma per fortuna non ci sono stati sviluppi seri. Questa mattina nella scuola dell'infanzia "Santa Lucia" di via della Libertà a Vasto i dipendenti si sono accorti di una fuga di gas allertando subito i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

Dopo un'attento esame sulle condutture del gas, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Italcogim hanno riscontrato la presenza di una piccola perdita di gas in corrispondenza di un raccordo della condotta esterna. La zona della perdita è stata messa in sicurezza. I bambini hanno tranquillamente continuato le attività didattiche al termine delle quali inizieranno i lavori di sistemazione. Sul posto anche i tecnici comunali e una squadra della Protezione civile di Vasto.