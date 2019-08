Riapre la scuola di contrada Pagliarelli, a Vasto, ma l'assessore alla Pubblica istruzione, Luigi Masciulli, non viene invitato alla cerimonia organizzata dal Comune. E scoppia la polemica.

In un comunicato stampa, il Partito socialista punta il dito contro il sindaco, Luciano Lapenna: "Siamo in piena campagna elettorale. Si è messa in moto la macchina elettorale con le primarie del centro sinistra. A breve si dovrà scegliere il candidato sindaco della coalizione. Si programmano le inaugurazioni, come la riapertura della scuola per l’infanzia di Pagliarelli, con tanto di manifesto del Comune di Vasto, ed il sindaco si dimentica di invitare l’assessore Masciulli, a cui lui ha conferito la delega all’istruzione", ironizza il Psi di Vasto, partito di cui Masciulli è rappresentante in Giunta.

I socialisti precisano di non essere favorevoli a "inaugurazioni o passerelle, specie per ristrutturazioni di edifici", ma il partito della Rosa "condanna questo sistematico atteggiamento di mettere ai margini il Psi, non coinvolgendo l'assessore Masciulli. Chiediamo che a questo atteggiamento venga immediatamente posto fine cosi da poter proseguire, con pari dignità, in una coalizione vincente anche per i prossimi appuntamenti elettorali".