"A Carunchio si terranno le primarie". Ad annunciarlo è lo schieramento "Carunchio unito e civico". In una nota Antonio Turdò spiega: "Nella giornata del 30 gennaio 2016 si è riunito un comitato promotore in vista delle elezioni amministrative del 2016. Dopo ampie analisi sulle tante difficoltà che hanno i comuni delle zone interne, dopo un dettagliato panorama sulla questione migranti e i suoi risvolti sulla nostra comunità (sia positivi che negativi), rilevato che la necessità di cambiamento è palpabile per le evidente lacune e debolezze amministrative attuali, si è giunti alla seguente conclusione: al fine di favorire l’aggregazione trasparente e democratica alla lista Carunchio Unito e Civico verso il cambiamento si propone l’organizzazione delle primarie".

Sarà possibile presentare eventuali candidature entro domenica 28 febbraio 2016 nella sede di Italia Unita (via II Vico Umberto I° n. 23); è necessario presentare una richiesta di partecipazione alle primarie sottoscritta da almeno 30 cittadini residenti.

"Le elezioni primarie si terranno domenica 13 marzo 2016 – conclude la nota – Nei prossimi giorni saranno affissi manifesti sui muri del paese. Nei prossimi comunicati si daranno dettagli per le postazioni di voto elettorale ed eventuali aggiornamenti".

Carunchio è uno dei nove Comuni del Vastese che in primavera andranno al voto (in attesa di sapere se anche a Celenza sul Trigno si voterà dopo il commissariamento). Certa la ricandidatura a sindaco dell'attuale primo cittadino Gianfranco D'Isabella [LEGGI].