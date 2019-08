Grandi consensi e tanti applausi per il concerto dell'ensemble Hexperos presso il Vico degli Artisti di Vasto. Un pubblico numeroso e attento ha partecipato alla serata in cui l'ensemble ha proposto le sue sonorità celtiche e neoclassiche. Gli Hexperos hanno eseguito brani, tutti originali, tratti dal loro terzo lavoro intitolato Lost in the Great Sea, album presentato con successo nei loro precedenti tour in Germania ed in Olanda, ma anche estratti dai loro primi due album rivisitati per l’occasione. Fra improvvisazioni e vari assolo dei virtuosi musicisti, la serata e trascorsa velocemente. Una serata fortemente voluta dai gestori del Vico degli Artisti, locale che si caratterizza per le sue interessanti serate live.

Il pubblico è rimasto colpito dai virtuosismi del percussionista Francesco Savoretti, rinomato per le sue collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale internazionale, con i quali ha svolto tour mondiali di successo (fra i tanti Moni Ovadia e Luca Ciarla) e per i suoi masterclass. Non di meno sono stati gli altri membri dell’ensemble, come il violinista Domenico Mancini e il chitarrista Simone Ranieri. Una menzione speciale va ai membri fondatori di Hexperos, il soprano Alessandra Santovito (insegnante di canto presso la Scuola Civica di Vasto) e il poli-strumentista Francesco Forgione. Tutti musicisti che abbiamo imparato a conoscere in questi anni per le varie, importanti collaborazioni e concerti sul nostro territorio (ricordiamo ad esempio i concerti con l’ensemble medievale Stella Nova).

L'ensemble Hexperos

Francesco Savoretti - percussioni

Domenico Mancini - violino

Simone Ranieri - chitarra acustica;

Francesco Forgione – arpa bardica, violoncello, salterio, baglama saz

Alessandra Santovito– voce, flauto traverso, sonagli

www.hexperos.com