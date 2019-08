Hanno presentato un'interpellanza sul personale dipendente del Comune, ma il gruppo consiliare di San Salvo Democratica non ha ottenuto risposta e ora attacca l'amministrazione:

"Al Comune di San Salvo non si rispettano le regole. Vi spieghiamo perché: in data 12 gennaio il gruppo consigliare di San Salvo Democratica ha presentato una interpellanza a risposta scritta [LEGGI]. Il sindaco a termine di regolamento (art. 51) avrebbe dovuto risponderci entro quindici giorni, i termini sono scaduti il 27 gennaio. Ad oggi sono passati venti giorni e non abbiamo ricevuto nessuna risposta.

Nell'interpellanza si chiedevano notizie relative al personale dipendente, ai progetti e ai contratti di collaborazione posti in essere dal Comune. Tutto questo in base a quanto previsto dalle leggi ed i regolamenti comunali. Il sindaco e la maggioranza di centrodestra non possono predicare trasparenza e legalità nei comunicati stampa e poi nei fatti si comportano diversamente.

San Salvo Democratica, nel denunciare questi fatti all'opinione pubblica, annuncia che nelle prossime ore, se non saranno messi a disposizione i documenti richiesti si rivolgerà alle autorità competenti".