Sconfitta di misura per l'All Games San Salvo in casa del Celtic Chieti e zona playoff che ora è lontana quattro punti. Nel primo tempo i biancazzurri vanno in vantaggio, con capitan D'Alonzo bravo ad interccettare un pallone ed involarsi solo davanti al portiere locale battendolo poi con freddezza.

La partita si gioca su ritmi bassi ed è la squadra di casa, al 20', una distrazione della retroguardia sansalvese trovando il pareggio. Cinque minuti dopo il Celtic passa anche in vantaggio, recuperando palla su una ribattuta del portiere biancazzurro e trovando il gol del 2-1.

Nella ripresa tante le occasioni da una parte e dall'altra. Nel finale mister Lanza si gioca la carta del portiere di movimento e, a 5 minuti dalla fine, tanta sfortuna per Cassone che vede finire sulla traversa la conclusione che avrebbe regalato il pari.

La classifica

38 Audax Hatria

37 Tombesi

37 Real Guardiagrele

36 Sagittario

30 Città di Penne

26 Il Bignè Avezzano

26 All Games San Salvo

19 Celtic Chieti

19 La Fenice

18 Area L'Aquila

14 Es Chieti

14 Atletico Silvi

13 Lisciani Teramo

10 Minerva C5