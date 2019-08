L'Audax Palmoli batte 2-1 la Pro Vasto femminile e vince un derby ad alta intensità agonistica tra due squadre a caccia di punti per risalire la classifica del campionato di serie C. Le Panthers passano subito in vantaggio dopo un minuto di gioco, con il gol di Morena Bolognese. La Pro Vasto, rinfrancata dalla vittoria di una settimana fa contro l'Olimpia, ha cercato con inistenza il pareggio, arrivato poi nella ripresa grazie a Carla Santini.

Entrambe le formazioni hanno continuato a giocare a viso aperto, alla ricerca del gol vittoria. L'episodio chiave c'è stato a venti minuti dalla fine, quando Bolognese è andata in gol tra le proteste delle biancorosse per una presunta posizione di fuorigioco. L'arbitro ha però convalidato la rete e, nei minuti finali, il forcing della squadra vastese non è stato sufficiente a riagguantare il pareggio.

Domenica prossima l'Audax sarà impegnata sul campo del Chieti (formazione fuori classifica), mentre la Pro Vasto riceverà la visita del Trivento.