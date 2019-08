Ancora un'operazione della sottosezione autostradale Vasto Sud della polstrada che all'alba di oggi è riuscita a recuperare un'auto rubata. Il mezzo, una Peugeot 208 rubata a Macerata praticamente nuova, con solo 2mila chilometri, è stato intercettato sulla autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli dagli operatori della sottosezione "Zanella" diretta dal comandante Antonio Pietroniro e ha cercato di eludere l'alt, speronando l'auto della polizia.

Gli operatori sono comunque riusciti a bloccare il mezzo, anche se il malvivente a bordo è riuscito a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti.

Come ricostruito dalla sezione provinciale del Compartimento di polizia stradale "Abruzzo", l'episodio si è verificato intorno alle 5,30 del mattino, quando gli agenti hanno visto transitare l'auto al chilomentro 463 della A14 e hanno deciso di procedere a un controllo: "Dopo aver affiancato la vettura, gli agenti hanno fatto segno al conducente di accostare. Per tutta risposta l'uomo ha accelerato, iniziando a zigzagare impedendo alla pattuglia di affiancarlo nuovamente. Probabilmente, vistosi perso ha iniziato a rallentare percorrendo la corsia di emergenza, permettendo così l'affiancamento. Il conducente, al chilometro 465+500 improvvisamente ha sterzato verso sinistra con l'intento di speronare la vettura di servizio. L'abilità del poliziotto ha fatto sì che l'urto si riducesse ad una sola strisciatura. Il conducente, dopo aver arrestato il veicolo di traverso sulla carreggiata, è sceso precipitosamente dal lato conducente, dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. Immediatamente sono state allertate le forze di polizia di Termoli e dintorni per concorrere alle ricerche che davano esito negativo".