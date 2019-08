Ladri in azione a San Salvo nella serata di sabato scorso. Ignoti hanno colpito ai danni della ditta Marinelli Umberto, in contrada Padula, il bottino un camion e di un'autobetoniera. Il colpo è stato messo a segno tra le 18.30 e le 19. Una circostanza importante questa perché fa pensare che l'azienda fosse monitorata da tempo: chi ha agito lo ha fatto repentinamente sapendo che a quell'ora c'era il cambio turno del guardiano.

La richiesta, quindi, è di maggiori controlli anche durante il giorno perché, come spiega un altro imprenditore che ha subito furti simili: "l'impressione è che c'è un intero territorio monitorato da malintenzionati che conoscono le nostre abitudini e sanno quando è meglio colpire". Sull'episodio ora indagano i carabinieri.

È molto probabile che anche questo furto rientri nei raid ladreschi che hanno origine dalla Puglia, dove i mezzi rubati sono destinati al mercato nero di veicoli e pezzi di ricambio.

L'ultimo furto di mezzi pesanti nel Vastese è datato 25 gennaio quando, però, i ladri furono intercettati dalla Sottesezione di Vasto Sud della Polizia Autostradale che restituì al proprietario due motrici per tir [LEGGI]; quel recupero fu il primo di cinque casi simili in pochi giorni.