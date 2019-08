Ventunesimo turno di campionato nel girone B. di Promozione abruzzese terminato questo pomeriggio. Dopo i novanta minuti di gioco, a sorridere sono state Il Delfino Flacco Porto (4-0 sul Fossacesia), il Passo Cordone (4-0 sul Castiglione Valfino), la Pro Sulmona (4-1 in casa contro il Pinetanova) ed il Casalbordino (1-0 contro il River Casale). Nelle gare di ieri il Fara San Martino ha espugnato per 1-0 il campo del Villa 2015, mentre la Virtus Ortona ha pareggiato 1-1 con il Torre Alex. Pareggia anche il Palombaro (1-1 in casa contro il Castello) ed il Silvi (0-0 in trasferta col Bucchianico). Perde il Vasto Marina in casa contro il Penne.

I vastesi subiscono la rete dello svantaggio al ventesimo, firmata per gli ospiti da Melito e non riescono a trovare il pareggio nella restante parte della gara. Sconfitta questa- seconda consecutiva- che blocca il Vasto Marina a quota 32 punti. La prossima settimana i ragazzi di mister Cesario saranno di scena sul campo del Castiglione Valfino. Per quanto riguarda invece il Casalbordino, a siglare il gol decisivo nella sfida con il River Casale ci ha pensato Colanero al trentacinquesimo. Rete che alla fine ha permesso ai giallorossi di festeggiare e di portarsi a +4 dall’inseguitrice, il River Casale appunto. I giallorossi domenica prossima saranno impegnati in trasferta contro il Pinetanova.

Tutti i risultati della ventunesima giornata

Bucchianico-Silvi 0-0

Casalbordino-River Casale 1-0

Il Delfino Flacco Porto-Fossacesia 4-0

Palombaro-Castello 1-1

Passo Cordone-Castiglione Valfino 4-0

Pro Sulmona-Pinetanova 4-1

Vasto Marina-Penne 0-1

Villa 2015-Fara San Martino 1-2

Virtus Ortona-Torre Alex 1-1

La classifica

Penne 44

Il Delfino Flacco Porto 40

Passo Cordone 39

Pro Sulmona 39

Casalbordino 36

River Casale 32

Vasto Marina 32

Fossacesia 31

Silvi 30

Bucchianico 28

Fara San Martino 25

Castello 24

Villa 2015 24

Torre Alex 22

Palombaro 17

Pinetanova 16

Virtus Ortona 16

Castiglione Valfino 15